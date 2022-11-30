Турция догоняет Испанию и Грецию по числу пляжей с самым чистым морем

Турция, занимающая третье место в рейтинге стран мира с наибольшим количеством пляжей с чистой морской водой, отвечающей высоким стандартам качеств, стремится превзойти Испанию и Грецию, пишет турецкая "Сабах".

Турцию, которая привлекает на свои пляжи туристов со всего мира, омывают воды Средиземного, Эгейского, Черного и Мраморного морей. Присуждение "голубого флага" - наиболее важный этап в процессе сертификации пляжей. В этом году Турция вышла на третье место по числу пляжей, отмеченных "голубым флагом", после Испании и Греции. Их число в стране выросло до 531 с 519, а в 2018 году их было всего 459.

Больше всего пляжей с "голубым флагом" в Анталье - 229, за ней следует Мугла с 111 пляжами и Измир с 66 пляжами. Несмотря на отсутствие выхода к морю, один пляж с "голубым флагом" есть и в восточной провинции Ван, благодаря чистым водам одноименного озера.

Наибольшее число пляжей, отмеченных "голубым флагом" - 621 - находятся в Испании, в Греции их 581.

Глава Фонда экологического образования (TÜRÇEV), который присуждает награду от имени Фонда экологического образования (FEE) в Турции, профессор Абдулкадыр Атеш сказал, что награждение сертификатами "голубого флага" - это одно из главных направлений их работы. "Турция добилась значительного прогресса в отношении объектов, отмеченных голубым флагом. Три десятилетия назад их здесь не было, а теперь мы конкурируем с другими странами. Мы надеемся достигнуть самого высокого ранга", - сказал Атеш.

Фонд экологического образования Турции проводит информационные и образовательные кампании с целью увеличения числа пляжей от Вана до побережий Черного и Средиземного морей, сказал Атеш, ранее занимавший пост министра туризма. В этом вопросе фонд сотрудничает с министерством культуры и туризма, министерством здравоохранения, министерством сельского и лесного хозяйства, министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата, а также с министерством национального образования. "Наш фонд, например, проводит работу в сфере экологического образования в 1200 школах. Мы воспитываем поколение, более чувствительное к чистоте морей и сохранению лесов", - сказал он.

В этом году сертификатом "голубого флага" было отмечено еще пять общественных пляжей в Анталии и один в Мугле - двух популярных турецких курортах, которые ежегодно посещают тысячи местных и иностранных туристов. Всего в этом году Турция получила еще 13 сертификатов "голубого флага". Также в этом году "голубым флагом" было отмечено 24 пристани для яхт, 15 туристических катеров и пять частных яхт. Наряду с продлением сертификатов "голубого флага", некоторые пляжи в этом году впервые получили эту престижную награду, например, пляж Инчиралты на озере Изник в провинции Бурса на северо-западе страны.

Некоторые из этих пляжей находятся в частной собственности, другие - общественные, управляемые различными государственными учреждениями. В министерстве культуры и туризма заявили, что пляжи, находящиеся под их управлением в курортах Лара, Манавгат, Бельдиби и Чамьюва в Анталии, а также в районе Ичмелер курорта Мармарис в Мугле, в этом году получили статус "голубого флага".

Пляжи, пристани и туристические суда должны соответствовать множеству критериев, чтобы получить желанный статус от некоммерческой организации FEE. Идея сертифицировать пляжи, вручая им символический "голубой флаг", родилась в середине 1980-х годов во Франции и быстро завоевала популярность в Европе. В 2001 году программа стала международной. Присваивая сертификаты, фонд стремится содействовать устойчивому развитию пресноводных и морских районов по таким критериям, как чистота воды, рациональное использование окружающей среды, экологическое образование и безопасность. Для отмеченных стран это также означает увеличение доходов от туризма, поскольку чистые пляжи с улучшенными характеристиками привлекают больше туристов, особенно в районах, менее популярных среди иностранцев. Что касается критериев экологического просвещения, FEE требует от руководства пляжей проведения мероприятий по экологическому просвещению посетителей и размещения на видном месте информации о качестве воды, а также правил использования пляжа и прилегающих территорий.

Пляжи должны соответствовать стандартам по методам и частоте отбора проб воды, а также соответствовать стандартам и требованиям. Не допускаются сбросы промышленных и сточных вод в непосредственной близости от пляжей, а концентрация вредных бактерий не должна превышать установленный уровень.

Кроме того, пляжи должны постоянно содержаться в чистоте, а водоросли или природный мусор необходимо убирать. Мусорные баки и контейнеры для сбора отходов должны иметься на пляжах в достаточном количестве и регулярно обслуживаться. На пляжах должно быть достаточное количество спасателей и спасательного оборудования, а на случай загрязнения должны быть разработаны планы срочного реагирования.