В организме Саакашвили нашли тяжелые металлы

19 ноя. 15:43

У Михаила Саакашвили в организме выявлено повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути, - заявила сегодня мать бывшего президента Грузии Гиули Аласания.

"Обнаружена ртуть…, так же есть барий, таллий. Как они попали в его организм, неизвестно. Согласно отчету, это интоксикация, и это дает основание для немедленного освобождения. Не могу ничего сказать… Человек изолированный, сам бы он не проглотил", - заявила Аласания, передает РИА Новости.

Также в отчете медэкспертов несколько раз упомянута деменция.

Правозащитники ранее сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены семьи экс-президента сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов.

Сейчас Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме – политик был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.