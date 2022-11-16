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Кизлярский коньячный завод будет выращивать свой виноград

Кизлярский коньячный завод будет выращивать свой виноград

Кизлярский коньячный завод принимает предложения на подготовку проектной документации и подрядные работы по закладке виноградника, следует из материалов единой информационной системы закупок.

Подрядчику будет необходимо выполнить предпосадочную подготовку почв, распланировать территорию под виноградник и посадить его. Из техзадания следует, что работы должны быть окончены к 31 декабря 2026 года.

Заявки принимаются до 28 ноября, они будут рассмотрены в этот же день.

В пресс-службе завода "Интерфаксу" рассказали, что собственных действующих виноградников у него нет. На выращивание винограда ему выделено 311 га земли в Дербентском районе Дагестана, причем более 240 га будет использовано под закладку собственно виноградника, 71 га займет инфраструктура.

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