Стамбул запускает еще семь паромных переправ между Азией и Европой

Сегодня в рамках расширения морской транспортной сети Стамбула в Мраморном море и Босфоре начнет работу семь новых паромных переправ, которые будут перевозить пассажиров между азиатской и европейской частями города с населением более 15 миллионов человек.

Как отмечает турецкая "Сабах", транспортный координационный центр муниципалитета Стамбула одобрил запуск новых линий в октябре. Пассажирам отныне доступны линии между районом Кадыкёй на азиатской стороне и Эйюпсултаном на европейской стороне, между районами Авджылар и Кадыкёй, Авджыларом и Бостанджи, между районом Малтепе и Принцевыми островами (Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада), между Ченгелькёй и Кабаташем, а также будут доступны линии Бешикташ-Кабаташ-Каракёй-Касымпаша-Сютлюдже-Эюпсултан и Бостанджи-Джаддебостан-Мода-Кадыкёй-Кабаташ.

Цены на линии различаются, но самой дорогой будет линия Авджылар-Бостанджи, которая будет стоить 1,7 доллара США (31,8 турецких лир). Меньше всего - 9,4 турецких лир – придется заплатить за маршрут Ченгелькёй-Кабаташ.

Линия Кадыкёй-Касымпаша-Фенер-Сютлюдже-Эюпсултан, время в пути по которой составляет около 50 минут, будет курсировать один раз в час. Вместимость парома будет достигать 400 пассажиров. Линия Бешикташ-Кабаташ-Каракёй-Касымпаша-Сютлюдже-Эюпсултан будет работать 12 раз в день.

Пассажирам будет возмещено 50% стоимости всех пересадок на паромные переправы и обратно, а также другие средства общественного транспорта, которыми управляет муниципалитет.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу пообещал расширить возможности морских путешествий для города и недавно представил морские такси, которые будут курсировать по всему городу.

Стамбул - крупнейший авиационный хаб - находится на перекрестке сухопутных маршрутов между Европой и Азией. Однако морские пассажирские перевозки, находящиеся в ведении муниципалитета, ограничены между азиатской и европейской сторонами, а также с Принцевыми островами, в то же время несколько компаний предлагают пассажирские паромы для поездок на другие острова, расположенные в Мраморном море, а также в Ялову, провинцию, расположенную между Бурсой и Стамбулом.