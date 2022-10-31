Страны НАТО начали крупные военные учения в Нидерландах

31 окт. 16:44

В понедельник, 31 октября, в Нидерландах стартовали крупные военные учения, проводимые под эгидой НАТО. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.

Основная задача учений - подготовка к проведению масштабных воздушно-десантных операций.

В учениях, которая продлятся до 18 ноября, принимают участие более 1 тыс военнослужащих и 37 вертолетов из Нидерландов, Германии, Польши и США.

В министерстве пояснили, что мероприятие может вызвать дискомфорт у жителей многих районов страны из-за взрыва гранат и низко пролетающих вертолетов. В связи с этим был открыт специальный сайт, на котором люди смогут подать жалобу на шум и сообщить о возникших неудобствах, передает ТАСС.