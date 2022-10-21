РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Астане появится кондитерская фабрика

В Астане появится кондитерская фабрика

Кондитерская фабрика будет построена в Астане, соответствующий меморандум был подписан в ходе Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям. Об этом сообщается на сайте акимата.

Соглашение было заключено компанией Stokson, в его рамках в столице Казахстана появится фабрика по производству кондитерских изделий.

Еще один меморандум о взаимопонимании - по разработке новой ветроэлектростанции в Астане - подписала итальянская компания Eni.

Напомним, на круглый стол по инвестициям каждый год собираются несколько сотен глав крупных зарубежных компаний.

660 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version