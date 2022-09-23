Россия и Турция готовят альтернативу "Миру"

Россия и Турция разработают альтернативы российской системе "Мир", такое поручение дал сегодня министрам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал A Haber.

Сообщается, что Эрдоган проведет обсуждения по этой теме в ближайшие часы. Президент Турции заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в стране.

"Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе "Мир". Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме", - сообщает телеканал.

Напомним, США угрожают санкциями за использование российской платежной системы "Мир".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, платежная система "Мир" все еще не является стабильным платежным средством за пределами России. "Платежная система "Мир" не применяется во всех странах. Это прежде всего внутренняя российская система, а после санкций, отключивших системы Visa и MasterCard, Центробанку и операторам "Мира" удалось расширить круг стран, которые принимают карточки "Мир". Сейчас это весьма умеренно используемая в трансграничных расчетах система, поэтому возможно такие ситуации, как в Турции, когда два из пяти банков, принимавших карточки "Мир", отказались это делать дальше", - сказал он.



Финансовые рынки так устроены, что вряд ли Россия и Турция пойдут ради решения этой проблемы на создание некой совместной платежной системы. "И Россия, и Китай, и другие крупные развивающиеся страны имеют свои национальные платежные системы. Вопрос в том, насколько они распространены за рубежом, насколько зарубежные банки принимают их карты. В данном случае во взаимоотношениях России и Турции речь будет идти скорее о более корректных формах использования карточки "Мир", которые позволят защитить турецкие банки от возможных вторичных санкций со стороны США. То есть речь о разработке специально новой карты не идет, скорее о совершенствовании использования карт "Мир"", - пояснил Александр Абрамов.



Это вполне решаемый вопрос для двусторонних отношений России и Турции. "Это прежде всего вопрос маркетинга национальных банков. К примеру, можно выпускать карту, не указывая на ней, что это платежная система "Мир", делать ее под брендом каких-то турецких банков, не акцентируя внимание, какую систему она использует. То есть стоит ожидать в больше степени маркетинговых изменений разного рода, нежели создания какой-то совместной системы", - прогнозирует экономист.