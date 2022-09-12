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Золото добывал в своей хозяйственной постройке житель Акмолинской области

Золото добывал в своей хозяйственной постройке житель Акмолинской области

Мини-цех по получению золота из кварцевой руды нашли полицейские у жителя поселка Бестобе Акмолинской области, рассказали в пресс-службе регионального департамента полиции.

Мужчина обустроил его в хозяйственной постройке.

"По словам 33-летнего акмолинца, незаконное оборудование он собрал самостоятельно, а золотосодержащий материал собирал на отвалах. В ходе первоначальных следственных мероприятий полицейские изъяли две шаровые дробилки и два моющих стола, а также кулачковую дробилку", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Ведется досудебное расследование по ч.1 ст.295-1 Уголовного кодекса (незаконный оборот драгоценных металлов).

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