Золото добывал в своей хозяйственной постройке житель Акмолинской области

12 сен. 17:22

Мини-цех по получению золота из кварцевой руды нашли полицейские у жителя поселка Бестобе Акмолинской области, рассказали в пресс-службе регионального департамента полиции.

Мужчина обустроил его в хозяйственной постройке.

"По словам 33-летнего акмолинца, незаконное оборудование он собрал самостоятельно, а золотосодержащий материал собирал на отвалах. В ходе первоначальных следственных мероприятий полицейские изъяли две шаровые дробилки и два моющих стола, а также кулачковую дробилку", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Ведется досудебное расследование по ч.1 ст.295-1 Уголовного кодекса (незаконный оборот драгоценных металлов).