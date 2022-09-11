Дагестан в числе первых начал уборку риса

11 сен. 19:59

Аграрии Дагестана одними из первых в стране начали уборку риса, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Первый замглавы ведомства Шарип Шарипов сообщил, что в регионе за последние 5 лет появилось более 10 тыс новых рисовых инженерных систем, специалисты реконструировали свыше 20 тыс га прежних рисовых чеков.

"В республике за последние годы построено четыре рисоперерабатывающих завода, их мощности позволяют перерабатывать до 250 т сырца в смену. Одновременно строятся рисовые хранилища, общая емкость которых сегодня доходит до 65 тыс т", - поведал он.

По словам Шарипова, руководство РД поставило задачу в ближайшие годы поднять уровень производства риса-сырца до 150 тыс т в год, а также обеспечить и соответствующие перерабатывающие мощности, и потенциал для этого имеется есть.

"Минсельхозпрод предпринимает меры по решению этой задачи", - отметил чиновник.