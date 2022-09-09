В Египте можно будет расплачиваться "Миром"

Российские туристы и компании смогут расплачиваться картами российской платежной системы "Мир" в Египте. Власти Египта надеются, что это решение позитивно скажется на туристическом секторе. С конца сентября российский рубль будет включен в список валют, используемых египетскими банками, а также начнет использоваться туристическими компаниями и отелями, сообщил Al-Monitor представитель Центрального банка Египта.

В ЦБ и Минфин Египта разрешат всем египетским банкам доступ к российской платежной системе "Мир" в сентябре. Представитель банка отметил, что решение направлено на развитие российского туризма в Египте и расширение торговых отношений между двумя странами. "Решение касается всей коммерческой и промышленной деятельности, а не только туризма", - добавил чиновник.

"Мир" - платежная система, управляемая Национальной системой платежных карт России. Некоторые страны, включая Бахрейн и Иран, намерены подключиться к системе "Мир", чтобы облегчить финансовое взаимодействие с Россией.

В ЦБ заявили, что правительство Египта пошло на этот шаг в ожидании зимнего туристического сезона, поскольку страны ЕС ужесточили визовую политику в отношении России. В конце августа страны Евросоюза договорились заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, из-за чего число выданных виз уменьшиться.

"В предстоящий зимний сезон я ожидаю резкого увеличения числа российских туристов в Египет, особенно учитывая, что когда речь идет о туристических направлениях, остается не так много вариантов, и внедрение оплаты в рублях будет способствовать этому притоку", - говорит глава офиса туроператора TEZ Tour в Египте Эхаб Вахдан, подчеркивая важность предоставления российским компаниям и туристическим агентствам возможности бронировать жилье и туры в рублях.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, генеральный директор Египетской банковской компании Тарек Рауф заявил, что Египет работает над решением финансовых трудностей и обходом санкций, не позволяющих российским туристам использовать Visa и MasterCard за рубежом после того, как в марте эти компании приостановили работу на российском рынке. Рауф добавил, что Египет тесно сотрудничает с Национальной системой платежных карт, чтобы можно было использовать карты российской платежной системы "Мир" на территории страны.

Эксперты в сфере туризма ожидают притока туристов из РФ в Египет на фоне активного роста числа бронирований россиянами. По информации компании Forward Keys, которая занимается аналитикой данных о путешествиях, число заявок на туры в Египет в период с 1 июля по 31 августа выросло на 30%. За последний квартал 2021 года, после возвращения прямых перелетов из России на египетские курорты Красного моря, число российских туристов, приехавших в Египет, подскочило до 1 миллиона, сообщили в ForwardKeys. Представитель банка пояснил, что решение использовать российский рубль в расчетах направлено на восстановление экономики Египта.

После подключения Египта к российской платежной системе он сможет покупать российскую продукцию, особенно пшеницу и удобрения, за российскую валюту

Рубль может использоваться для оплаты части стоимости продуктов, которые Египет импортирует из России, что ослабит давление на валютные резервы Египта в долларах.

Президент Египетского форума политических и стратегических исследований Рашад Абдо рассказал Al-Monitor, что подключение к российской платежной системе принесет Каиру большие экономические и коммерческие выгоды. "Египет зависит от поставок российских удобрений и наиболее важных продуктов питания, особенно пшеницы, - добавил он. - Покупка российской пшеницы без необходимости тратить больше долларов снизит давление на валютные резервы, учитывая сокращение денежных резервов и потребность Египта в получении нового кредита от Международного валютного фонда".

Около 70% египетского экспорта пшеницы приходится на Россию, сообщили в Центральном агентстве общественной мобилизации и статистики Египта. По их данным, за 2021 год Египет импортировал 4,2 млн тонн российской пшеницы.