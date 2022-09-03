Сломавшийся сухогруз перекрыл движение в Босфорском проливе

3 сен. 10:27

Минувшей ночью из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину за очередной партией зерна, на время было заблокировано движение судов в Босфорском проливе, - заявила береговая охрана Турции.

'Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия с грузовым судном Briza длиной 107 метров, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину. Движение по проливу временно приостановлено", - уточнили в ведомстве, передает РИА Новости.

Судно безопасно поставили на якорь в зоне Ахыркапы, после чего движение судов в Босфорском проливе восстановили, - передает турецкий гостелеканал TRT со ссылкой на управление береговой охраны.