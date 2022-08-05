На Дону намерены производить микрочипы

5 авг. 23:29

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко намерен запустить производство микрочипов, - сообщила пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону.

В Ростове в течение года построят крупный завод по производству ноутбуков, собирать которые планировалось только из отечественных комплектующих. Но ситуация резко изменилась – Тайваньский производитель микросхем TSMC больше не будет поставлять свои чипы в Россию из-за санкций, а без них выпуск отечественных процессоров невозможен, и их придется закупать их в Китае, - передает "АиФ-Ростов".

США и Китай противостоят друг другу на рынке чипов, а их технологии пользуются спросом во всем мире, и России тоже нужно развиваться в этом направлении, - отметил Логвиненко, посетовав, что запустить производство будет не так уж и просто. Для этого нужно создать технологию, найти инвесторов и наладить выпуск чипов. У тайваньской компании на это ушло более 20 лет.

Сейчас Россия как никогда нуждается в IT-специалистах, и Ростов готов обучать их, - заключил Логвиненко.