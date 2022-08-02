РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МИД Ирана прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

МИД Ирана прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, это – "нарушение территориальной целостности" КНР.

"Вызывающее напряженность поведение должностных лиц США в связи с их вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением территориальной целостности этой страны является примером американского вмешательства в различные регионы и страны мира, результатом которого становится рост нестабильности и конфликтов, по этой причине (визит Пелоси на Тайвань) осуждается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

1235 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version