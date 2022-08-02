МИД Ирана прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

2 авг. 20:15

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, это – "нарушение территориальной целостности" КНР.

"Вызывающее напряженность поведение должностных лиц США в связи с их вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением территориальной целостности этой страны является примером американского вмешательства в различные регионы и страны мира, результатом которого становится рост нестабильности и конфликтов, по этой причине (визит Пелоси на Тайвань) осуждается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.