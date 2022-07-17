Казахстан примет участие в программе США по эксплуатации АЭС

17 июл. 10:51

Казахстан будет участвовать в программе FIRST по малым модульным реакторам в рамках сотрудничества с США, сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

Глава ведомства Болат Акчулаков провел встречу с Временным поверенным в делах США в Казахстане и представителями Бюро по международной безопасности нераспространения ядерного оружия Программы "Совместное снижение угрозы" Госдепартамента США.

В ходе переговоров американская сторона предложила принять участие в программе FIRST - "Базовая инфраструктура для ответственного использования технологий малых модульных реакторов".

Программа оказывает поддержку странам-партнерам США в наращивании потенциала в разработке программы развития атомной энергетики в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности и нераспространения.

Программа позволит ознакомиться с передовыми ядерными технологиями и новыми инновациями для АЭС, которые внедряются в мире.