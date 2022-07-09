В Турции обнаружили огромное месторождение редкоземельных металлов

Турция стала второй страной в мире по запасам редкоземельных металлов, однако эксперты предупреждают, что добиться финансового успеха за их счет будет сложно. Market Watch со ссылкой на министерство энергетики и природных ресурсов Турции отмечает, что на месторождении в центральной Анатолии обнаружено 694 млн тонн редкоземельных элементов.

Самое крупное месторождение в мире с 800-миллионными запасами находится в Китае. Редкоземельные элементы используются во многих сферах промышленности - от потребительских технологий до автопрома и авиации.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза, из 17 редкоземельных элементов 10 можно добывать на месторождении. ”Мы будем получать 570 тыс. тонн руды ежегодно”, - сказал министр. Он добавил, что 10 тыс. тонн редкоземельных оксидов будут производиться из переработанной руды. Первый завод, мощностью 1200 тонн руды в год будет достороен к концу года.

При этом эксперты утверждают, что несмотря на свое название, редкоземельные металлы довольно часто встречаются. ”На планете полно редкоземельных элементов. Дефицита в них нет”, - утверждает Льюис Блэк, исполнительный директор производящей вольфрам компании Almonty Industries Inc.

”Редкоземельные металлы не редкость”, - говорит Кристофер Эклстоун, стратег по добыче полезных ископаемым в компании Hallgarten & Company, отмечая, что многие месторождения еще не открыты. - Всё дело в качестве, минералогии и процентном соотношении тяжелых и легких элементов (по атомной массе), а также магнитных свойств”.

”Постулат о том, что качество – важнее, актуален для добывающей промышленности, - уверен Джон Хикави, президент Stormcrow Capital. - Если турецкое месторождение огромное, но материал низкого качества, что ж, в таком случае он будет назван ”грязью”. Для добывающей промышленности этот термин означает то же самое, что и для всех остальных”.

Если удастся добыть редкоземельные элементы с минимальными вложениями, то они могут принести прибыль, считает Хикави: ”Магниты из сплава неодима и празеодима (редкоземельные металлы), железа и бора (нередкоземельные металлы) по сравнению с магнитами из чистого железа невероятно сильные. Магниты используются в производстве дронов. Чем меньше и мощнее магнит, тем меньше и мощнее электрический двигатель, и такое правило применимо ко всему: от потребительской электроники до автомобилей”.

Эксперты предупреждают, что производство редкоземельных металлов - непростая задача. ”Что делать с золотом, например, понятно сразу же после обнаружения месторождения, - говорит Хикави. - Добывается руда, из нее извлекается золото, которое потом продается. Клиенты сами выстраиваются в очередь. С редкоземельными элементами всё немного сложнее”.

После добычи руды необходимо достичь определенной концентрации редкоземельных элементов. ”Редкоземельные металлы из минералов вымываются. Затем производятся оксиды. В связи с тем, что редкоземельные элементы вступают в реакцию, как все химические элементы, в итоге получается месиво”. Потом их нужно разделить. ”Чтобы создать магниты, например, нужно извлечь металл из оксида, - объясняет Хикави. - Это вам не залить металл в форму и готово”.

Блэк из Almonty Industries тоже считает, что производство редкоземельных металлов - настоящее испытание. ”В процессе переработки появляется много тяжелых элементов, и с каждым из них нужно работать с предельной осторожностью”. Тем не менее ничего невозможного нет. Блэк назвал калифорнийское месторождение Маунтин-Пасс, принадлежащее MP Materials Corp. и австралийское Маунт-Уэлд компании Lynas Rare Earths Ltd фантастическими проектами.

Важность турецкого месторождения будет зависеть от его экономической перспективности, считает Луиза Морено, управляющий партнер компании Tahuti Global. По ее словам, размер не главное, учитывая с какими сложностями сталкивается гренландский проект GGG корпорации Greenland Minerals Ltd. По данным сайта Mining.com, в прошлом году парламент Гренландии запретил производство урана, заблокировав тем самым развитие проекта по добыче огромных запасов редкоземельных металлов. Морено подчеркнула, что несмотря на сложности с добычей и производством, редкоземельные элементы используются во многих сферах. ”Рынку электромобилей понадобятся большие объемы редкоземельных магнитов. Они крайне важны для оборонной промышленности и всё чаще используются в медицинском оборудовании (аппараты МРТ), а также в качестве удобрений, для создания осветительных приборов и экранов, контроля за выбросами углеводорода (каталитические конвертеры) и нефтепереработки”, - напомнила эксперт.

Донмез заявил, что с месторождения в центральной Анатолии будет получено 72 тыс. тонн барита, 70 тыс. флюорита и 250 тонн тория. Барит используется в нефтедобыче и медицине, а флюорит - в сталелитейной промышленности. Торий считается топливом для ядерной энергетики.