В Казахстане зафиксирован рекордный рост расходов населения

8 июл. 9:34

В первом квартале 2022 года расходы казахстанцев выросли на 16,7% годовых, достигнув рекордных 219,7 тыс тенге на душу населения, пишет Energyprom.kz.

В этом году самые значительные расходы населения отмечаются в Алматы -319,6 тыс тенге на душу населения в квартал, рост на 19,7%. Следом идут Карагандинская область - 275,3 тыс тенге, плюс 15% за год, и Нур-Султан - 266,2 тыс тенге, плюс 14,9%.

При этом самый резкий рост расходов зафиксирован в Северо-Казахстанской области - плюс 30,1% за год, расходы достигли 245,9 тыс тенге.

Самая стабильная ситуация в Шымкенте: расходы 158,2 тыс тенге, рост на 6,7% за год, что на 28% меньше, чем в среднем по Казахстану.

Почти 92% расходов населения - потребительские, порядка 110 тыс тенге уходит на продукты, 53 тыс - на непродовольственные товары, почти 39 тыс - на платные услуги.

За первый квартал 2021 года рост составил 6,7%, расходы - 188,2 тыс тенге на душу населения.