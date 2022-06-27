Что означает для России "золотое эмбарго"?

Страны "Большой семерки" (G7) намерены ограничить доходы России от импорта золота. Об этом говорится в заявлении стран G7

"Мы будем продолжать изучать новые пути для изоляции России от участия в мировых рынках и для пресечения уклонения (от санкций). Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота", - сказано в тексте.

В свою очередь, в США пообещали принять ряд мер для выполнения этих обязательств. В частности, Минфин США выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в США, передает "Интерфакс".

Как пояснил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, эта санкционная мера не окажет заметного влияния ни на российскую экономику, ни даже на российский золотой экспорт.

"Это не будет чем-то болезненным для России. Дело в том, что существуют вполне простые способы обхода санкций против импорта российского золота в США или Британию. Самый очевидный - это продажа золота через третьи страны. Пока такие операции возможны, прямые ограничения на покупку золота в России не будут сколько-нибудь существенно эффективными", - подчеркнул он.



При этом в текущем виде санкции не ограничивают золотовалютные операции. "Обмен нужной валюты на российское золото по-прежнему может совершаться. При этом даже если будет введен запрет на что угодно, связанное с российским золотом, все та же схема продажи через третьи страны, если это понадобится, для России будет работать", - обратил внимание Александр Абрамов.



Более того, санкции могут даже принести некоторую пользу России - за счет роста цен. "Теоретически, этого возможно ожидать. Некоторое повышение цен на Лондонской бирже на золото вполне может произойти на таких новостях. Разумеется, это не будет таким фатальным повышением, но золото в целом подорожает", - допустил экономист.