Власти Грузии заверили: бренд "Боржоми" не исчезнет

21 мая. 20:12

Бренд минеральной воды "Боржоми" продолжит существование, заверил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ранее IDS Borjomi Georgia от имени компании, владеющей ей, заявила о готовности безвозмездно передать часть доли грузинскому правительству. Свое решение власти озвучат на ближайшем заседании.

"У компании "Боржоми" не будет никаких проблем в работе, и наш гордый бренд продолжит работать", - цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.

Премьер подчеркнул, что сотрудникам компании не о чем волноваться, их проблемы будут решены.

По его словам, доля, которая передается государству, может составить около $100 млн. "Так что я уже поручил Министерству экономики и юстиции: через несколько дней у меня будет заключение, и мы его утвердим на ближайшем заседании правительства", - пообещал глава правительства.