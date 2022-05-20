В США назвали Джорджа Буша военным преступником

20 мая. 9:35

Ряд бывших и действующих американским политиков отреагировали на оговорку экс-американского лидера Джорджа Буша-младшего во время его выступления с антироссийскими обвинениями из-за спецоперации в Украине.

Так, популярный американский комик и телеведущий Джон Фьюлсганг заявил, что Буш сделал "исповедь по Фрейду".

Колумнист Townhall Скотт Морфилд считает слова Буша самой удивительной оговоркой по Фрейду всех времен, а экс-сенатор Огайо Нина Тернер и вовсе назвала бывшего президента "военным преступником".

"Уф. Если бы вы были Джорджем Бушем - младшим, вы бы просто держались подальше от любых высказываний о том, как один человек начал совершенно неоправданное и жестокое вторжение", - высказался экс-член палаты представителей Джастин Амаш.

Бывший президент США Джордж Буш попал в неловкую ситуацию на мероприятии института Буша, посвященном выбором. Он попытался подвергнуть критике Владимира Путина, однако перепутал Украину с Ираком, заявив о "решении одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину".