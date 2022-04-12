Япония ввела новые санкции против России

12 апр. 6:42

МИД Японии объявил о введении новых антироссийских санкций.

На сайте МИД страны опубликовано заявление, в котором говорится, что "в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира" вводятся такие меры, как замораживание активов в отношении 398 физлиц РФ и 28 организаций.

В черный список попали 385 депутатов Госдумы РФ, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, как "супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова", а также Катерина Тихонова и Мария Воронцова, их японское внешнеполитическое ведомство называет "дочерьми президента РФ".

Под санкции попали главком ВМФ РФ Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, ВКС РФ Сергей Суровикин, командующий ВВС РФ Сергей Дронов, командующий войсками Южного военного округа Алексей Авдеев.

Санкции Японии распространились на два банка и 26 предприятий, среди них АО "НПК "Техмаш", Рязанское конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-авиа", государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова, Арсеньевский авиационный завод "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина и другие.

С 12 мая будут запрещены транзакции со Сбербанком и "Альфа-банком," активы этих кредитных организаций будут заморожены.

Кроме того, вводится запрет на иностранные инвестиции в Россию, их осуществление с 12 мая будет возможно только по специальным разрешениям.