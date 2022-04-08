США объявили газопровод между Израилем и Евросоюзом нежизнеспособным

Через несколько дней после встречи с главой МИД Израиля Яиром Лапидом и министрами иностранных дел Греции и Кипра заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что осуществление проекта Восточно-Средиземноморского трубопровода (EastMed) займет слишком много времени, чтобы обеспечить альтернативу поставкам российского газа, пишет The Times of Israel.

Планируемый морской/наземный газопровод EastMed, призван соединять энергетические ресурсы месторождения "Левиафан" (Израиль) и "Афродита" (Кипр) в Восточном Средиземноморье с Европой.

Вчера Нуланд заявила, что проект трубопровода транспортировки природного газа c газовых месторождений восточного Средиземноморья на европейские рынки обойдется слишком дорого, строительство газопровода экономически невыгодно и займет много времени, а альтернатива российскому газу нужна странам Европы уже в ближайшее время.

После встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом заместитель госсекретаря США заявила, что страны региона осознали, что зависимость от российской нефти и газа была "крайне неудачным вариантом". При этом она отметила, что проект газопровода EastMed не сможет начать поставки необходимого Европе газа в ближайшее время, так как трубопровод будет проходить на очень большой глубине, в связи с чем его строительство займет более десяти лет.

"Честно говоря, у нас нет десяти лет, но мы хотим, чтобы через 10 лет наши энергетические решения были намного более экологичными и диверсифицированными, - сказала Нуланд. - В нефтегазовой сфере мы ищем варианты, которые в этот короткий переходный период способны обеспечить нас большим количеством газа и нефти".

О строительстве 1900-километрового Восточно-Средиземноморского газопровода была достигнута договоренность между Израилем, Грецией и Кипром, но проект стоимостью $6 млрд застопорился после того, как в январе США отказались от его поддержки. Турция, которая выступает против этого проекта, заявила о своих претензиях на морские газовые месторождения, что усилило региональную напряженность.

Инициатором проекта строительства газопровода для транспортировки природного газа, который используется для обеспечения теплом и электроэнергией промышленных объектов и домов, с месторождений, обнаруженных у берегов Израиля и Кипра, стали Греция и Кипр. Представители этих стран, а также Израиля, подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed в 2020 году.

Заявление Нуланд, по-видимому, откладывает проект в долгий ящик. Заместитель госсекретаря США сказала, что Вашингтон и региональные партнеры, включая Израиль, Грецию, Кипр и Турцию, в данный момент ищут альтернативные пути доставки газа на рынки.

Один из проектов, пользующихся поддержкой США, - это подводный электрокабель, соединяющий Израиль и Кипр с европейским континентом. В октябре прошлого года министр энергетики Кипра Наташа Пилидис заявила Associated Press, что "наиболее вероятный вариант" для быстрой доставки газа в Европу - это транспортировка газа на египетские перерабатывающие заводы, где он будет сжижаться для экспорта морским транспортом.

Глава кипрского подразделения ExxonMobil Варнавас Теодоссиу заявил в феврале, что природный газ останется важным источником энергии до 2050 года, и его запасы, найденные за пределами Кипра, могут поступать на рынки по трубопроводу или путем его сжижения для перевозки морским путем.

У ExxonMobil и Qatar Petroleum есть лицензии на проведение разведочного бурения в двух из 13 блоков исключительной экономической зоны Кипра на южном побережье. ExxonMobil обнаружила одно месторождение, запасы которого оцениваются в 5-8 трлн кубических футов газа.

Консорциум, в который входят французская TotalEnergies и итальянская Eni, имеют лицензии на разведку семи блоков, пока что они открыли одно месторождение. У Chevron и Shell есть лицензия на один блок, в котором находится подтвержденное месторождение, по оценкам, содержащее 4,1 трлн кубических футов газа.