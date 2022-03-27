РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Индия будет поставлять пшеницу на азербайджанский рынок

Индия будет поставлять пшеницу на азербайджанский рынок

Индия, являясь одним из экспортеров пшеницы, стремится заменить Россию и Украину примерно в 30 странах, импортирующих пшеницу. Новым покупателем может стать Азербайджан, пишут индийские СМИ.

Отмечается, что решение о привлечении еще 30 стран к экспорту индийской пшеницы было принято на заседании министерства торговли Индии на этой неделе.

Страна намерена увеличить поставки либо через межправительственные сделки, либо через частные каналы. В качестве новых покупателей Индия рассматривает Египет, Сирию, Марокко, Турцию, Азербайджан, Судан, Италию, Йемен, Грецию, а также страны Северо-Восточной Африки.

Власти Индии подчеркнули, что страна планирует стать долгосрочным поставщиком пшеницы хорошего качества на рынках, где доминирует российская и украинская пшеница.

Стоит отметить, что на данный момент цена на индийскую пшеницу по-прежнему остается самой низкой среди мировых конкурентов, где цены на некоторые сорта достигли 400 долларов за тонну.

950 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version