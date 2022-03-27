Индия будет поставлять пшеницу на азербайджанский рынок

27 мар. 13:59

Индия, являясь одним из экспортеров пшеницы, стремится заменить Россию и Украину примерно в 30 странах, импортирующих пшеницу. Новым покупателем может стать Азербайджан, пишут индийские СМИ.

Отмечается, что решение о привлечении еще 30 стран к экспорту индийской пшеницы было принято на заседании министерства торговли Индии на этой неделе.

Страна намерена увеличить поставки либо через межправительственные сделки, либо через частные каналы. В качестве новых покупателей Индия рассматривает Египет, Сирию, Марокко, Турцию, Азербайджан, Судан, Италию, Йемен, Грецию, а также страны Северо-Восточной Африки.

Власти Индии подчеркнули, что страна планирует стать долгосрочным поставщиком пшеницы хорошего качества на рынках, где доминирует российская и украинская пшеница.

Стоит отметить, что на данный момент цена на индийскую пшеницу по-прежнему остается самой низкой среди мировых конкурентов, где цены на некоторые сорта достигли 400 долларов за тонну.