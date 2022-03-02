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Москва ценит позицию Анкары по соблюдению Конвенции Монтре

Москва ценит позицию Анкары по соблюдению Конвенции Монтре

Россия высоко оценивает позицию Турции по сохранению и выполнению Конвенции Монтре о проливах Босфор и Дарданеллы, заявил в интервью телеканалу Habertürk посол РФ в этой стране Алексей Ерхов.

По его словам, российская сторона поддерживает постоянный контакт с турецкими коллегами по этому поводу.

"Я думаю, это пока все, что можно сказать на сегодняшний день, но убежден, что мы все вместе сможем прийти к такой ситуации, когда все наши интересы, все наши чаяния будут соблюдаться и реализовываться", - цитирует слова Ерхова ТАСС.

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