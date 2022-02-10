Ушел из жизни известный грузинский художник Гиви Тоидзе

10 фев. 21:53

В четверг, 10 февраля, на 90-м году жизни скончался известный грузинский художник Гиви Тоидзе. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии.

Гиви Тоидзе родился в Тбилиси в 1932 году. В 1954 году окончил художественную школу Якоба Николадзе в Тбилиси. В 1960 году окончил Тбилисскую академию художеств. Персональные выставки состоялись на Кипре (1987), в Национальной галерее (2003), галерее TBC Bank, Историческом музее (2009), Тбилиси, Грузия.

Работы Тоидзе представлены в Третьяковской галерее и Государственном музее народов Востока в Москве, в Литературном доме в Тбилиси, а также в частных коллекциях Германии, Италии и Грузии.