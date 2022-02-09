МИД РФ: Лавров и Лиз Трасс обсудят евробезопасность

9 фев. 17:32

Глава МИД России Сергей Лавров обсудит 10 февраля с британским коллегой Лиз Трасс европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на тематику, конечно, европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Трасс вылетает в Москву 9 февраля для встречи с российским коллегой и обсуждения дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины. Также министр посетит МГУ.