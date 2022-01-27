Медведев рассказал, как избежать войны

27 янв. 8:28

Единственная возможность избежать войны - договариваться, но есть масса людей, которые зарабатывают, спекулируя на эскалации, - заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев.

"Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность - это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны. То есть такого рода события были бы ужасными, и нечего добавить", - поведал он, передает РИА Новости.

В сенате США звучат высказывания о возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и США, но это паранойя, и когда "это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат - это серьезная очень структура, это очень печально", - отметил Дмитрий Медведев.

Карибский кризис показал, что любой ядерный конфликт может стать концом человеческой цивилизации, - добавил зампредседателя СБ.