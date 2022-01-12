Генсек ОДКБ рассказал о начале вывода миротворцев в обозначенные Токаевым сроки

12 янв. 18:16

Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказал о начале вывода из республики миротворческого контингента организации в ранее озвученные главой государства сроки. Такое сообщение опубликовано на сайте Акорды.

"Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные Главой Казахстана сроки", - сказано в нем.

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение в связи с результатами внеочередного саммита ОДКБ и благодарность союзникам по организации за поддержку и "своевременную помощь Казахстану в условиях террористического нападения".

Президент также отметил, что недавние события подтвердили ценность ОДКБ как военно-политической структуры, и выразил мнение, что после них о ней заговорили в международном сообществе. "Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации", - подчеркнул глава государства.