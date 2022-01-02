Ушел из жизни заслуженный деятель науки Азербайджана Магеррам Мамедъяров

2 янв. 18:42

Ушел из жизни выдающийся азербайджанский ученый, лауреат Государственной премии, орденов "Шараф" и "Шохрат", заслуженный деятель науки, заведующий лабораторией синтеза и технологии синтетических масел Института нефтехимических процессов академик Магеррам Мамедъяров. Ему было 97 лет. Об этом сообщает Национальная академия наук Азербайджана.

Магеррам Мамедъяров родился в 1924 году в селе Яйджы Джульфинского района Нахчывана, окончил Нахчыванский педагогический техникум. Был участником Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, награждён 12 орденами и медалями.

После войны окончил Азербайджанский государственный университет, в 1953 году аспирантуру Ленинградского технологического института, затем работал ученым секретарём в Институте химии АН Азербайджанской ССР, старшим научным сотрудником в Институте органической химии имени Н. Д. Зелинского АН СССР (1955—1959) и в Институте нефтехимических процессов имени Ю. Г. Мамедалиева (1959—1969).

С 1973 по 1979 годы руководил Нахчыванским региональным научным центром НАН Азербайджана. В 1980 году был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР за разработку технологии использования в промышленности углекислого газа термальных источников Нахчывана. Также в 70-е годы вел преподавательскую работу в Нахчыванском государственном педагогическом институте (ныне Нахчыванский государственный университет). С 1981 по 1994 год работал заведующим отделом, а с 1994 по 2002 год директором Института микробиологии АН Азербайджана. Кроме того, с 1969 года был заведующим лабораторией технологии и синтеза синтетических масел Института нефтехимических процессов имени Ю. Г. Мамедалиева.