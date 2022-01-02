РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Ушел из жизни заслуженный деятель науки Азербайджана Магеррам Мамедъяров

Ушел из жизни заслуженный деятель науки Азербайджана Магеррам Мамедъяров

Ушел из жизни выдающийся азербайджанский ученый, лауреат Государственной премии, орденов "Шараф" и "Шохрат", заслуженный деятель науки, заведующий лабораторией синтеза и технологии синтетических масел Института нефтехимических процессов академик Магеррам Мамедъяров. Ему было 97 лет. Об этом сообщает Национальная академия наук Азербайджана.

Магеррам Мамедъяров родился в 1924 году в селе Яйджы Джульфинского района Нахчывана, окончил Нахчыванский педагогический техникум. Был участником Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, награждён 12 орденами и медалями.

После войны окончил Азербайджанский государственный университет, в 1953 году аспирантуру Ленинградского технологического института, затем работал ученым секретарём в Институте химии АН Азербайджанской ССР, старшим научным сотрудником в Институте органической химии имени Н. Д. Зелинского АН СССР (1955—1959) и в Институте нефтехимических процессов имени Ю. Г. Мамедалиева (1959—1969).

С  1973 по 1979 годы руководил Нахчыванским региональным научным центром НАН Азербайджана. В 1980 году был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР за разработку технологии использования в промышленности углекислого газа термальных источников Нахчывана. Также в 70-е годы вел преподавательскую работу в Нахчыванском государственном педагогическом институте (ныне Нахчыванский государственный университет). С 1981 по 1994 год работал заведующим отделом, а с 1994 по 2002 год директором Института микробиологии АН Азербайджана. Кроме того, с 1969 года был заведующим лабораторией технологии и синтеза синтетических масел Института нефтехимических процессов имени Ю. Г. Мамедалиева.

1355 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео