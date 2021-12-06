Реформы армянской армии буксуют

Хотя со времени заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости модернизации вооруженных сил страны прошел уже год, неправительственные организации, работающие в оборонной сфере, не видят никакого продвижения в этом вопросе. Об этом говорится в репортаже армянского интернет-канала Factor TV.

Впервые премьер заговорил о послевоенной реформе армии 18 ноября 2020 года, когда была презентована дорожная карта преобразования ВС Армении. Спустя три месяца, в конце февраля 2021 года, Пашинян заявил о создании рабочей группы по реформе армии. Хотя отдельная концепция реформ вооруженных сил страны так и не была опубликована, правительственные чиновники в своих интервью отмечали некоторые предлагаемые изменения.

Так, первым фактором безопасности Армении называлась "модернизированная армянская армия", далее отмечался "стратегический союз с Россией" и "членство в ОДКБ". В пятилетней правительственной программе были отражены многие приоритеты армейского строительства. В частности, сокращение срока военной службы для призывников, активный переход на контрактную основу и поэтапное создание, закупка новых вооружений и военной техники, развитие военного образования и т.д.

Однако, как сообщает Ванадзорский офис Хельсинской Ассамблеи, с тех пор нет никакой информации о том, какие конкретные шаги были предприняты в направлении реформ армянской армии. Не получилось ничего узнать и у секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна. На соответствующий запрос представителей гражданского общества он ответил лишь общими фразами о том, что "обсуждения продолжаются", и дополнительной информации для общественности пока нет. Глава Ванадзорского офиса Хельсинской Ассамблеи Артур Сакунц считает, что такой ответ Григоряна может свидетельствовать о том, что никакая работа не была проведена в принципе. Между тем, Андраник Кочарян, председательствующий в парламентском комитете по безопасности и обороне, считает, что "кадровые изменения правительства" в военной сфере говорят о "модернизации вооруженных сил".

В этом контексте следует отметить, что после 44-дневной войны 2020 года в Армении сменились четыре министра обороны. Также с 2018 года три раза был сменен начальник генштаба Армении, причем Артак Давтян был назначен на эту должность дважды. По информации Ванадзорского офиса Хельсинской Ассамблеи, за последние два года в генштабе было проведено 19 кадровых изменений, большинство из которых приходится на послевоенное время. Шесть из этих кадровых изменений коснулись военных, подписавших заявление с требованием отставки Никола Пашиняна. Артур Сакунц также считает "проблематичным" то, что единственным партнером для модернизации армянской армии рассматривается Россия.

В свою очередь, Андраник Кочарян, считающийся одним из ближайших соратников Никола Пашиняна, подчеркивает, что партнерство с Россией не исключает возможностей Армении по приобретению оружия из третьих стран, включая страны НАТО. "Широкой общественности до сих пор неизвестно, когда вооруженные силы начнут заметные реформы. Высокопоставленные чиновники все еще молчат на эту тему", - отмечает НПО.