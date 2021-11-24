В Казахстане вырастут пенсии в 2022 году

В связи с повышением размера прожиточного минимума (ПМ), а также месячного расчетного показателя (МРП), пенсия более 2 млн жителей Казахстана вырастет в следующем году.

С 1 января 2022 года ПМ и МРП в республике будут проиндексированы на 5%. Таким образом, прожиточный минимум составит 36 018 тенге, а МРП – 3 063 тенге. Минимальная заработная плата вырастет до 60 тыс тенге.

Порядка 2,3 млн казахстанских пенсионеров смогут рассчитывать на повышении пенсии на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%), базовая пенсионная выплата увеличится на 5%.

В будущем году минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 19 450 тенге, минимальный размер пенсии – 46 302 тенге.