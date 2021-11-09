”Газпром” сделал скидку Болгарии в надежде на долгосрочный контракт?

В ноябре Болгария получила скидку от ”Газпрома”. Государственная болгарская газовая компания ”Булгаргаз” предполагала, что цена на газ поднимется на 32%, но в итоге стоимость голубого топлива была снижена. В ноябре его цена топлива для Болгарии составила €46,5 за МВт/ч, что почти вдвое меньше по сравнению с тарифами европейских газовых хабов.

Euractiv отмечает, что Окончательная скидка составила 33% по сравнению с той ценой, которую изначально запрашивала Болгария”. Глава Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии Иван Иванов заявил: ”Мы договорились с ”Газпромом” о дополнительных объемах по сниженному тарифу. Директор ”Булгаргаза” Николай Павлов не сообщил, сколько газа по сниженной цене было предложено, поскольку информация - коммерческая тайна. Павлов объяснил, что закупка - разовая, в связи с чем регулятор решил снизить ноябрьскую цену.

”Газпром” сделал скидку на продукцию в очень важное время для президента Румена Радева, которого постоянно критикует бывший премьер-министр Бойко Борисов из-за неспособности справиться с энергетическим кризисом. 14 ноября болгары будут выбирать президента и парламент, и Радев идет на второй срок. В России надеются, что болгарское правительство подпишет новый долгосрочный контракт с ”Газпромом”, последовав примеру Венгрии. ”Газпром” удовлетворяет примерно 70% потребностей Болгарии в голубом топливе.

По словам энергетического регулятора, снижение цен на газ сэкономит потребителям $40 млн. По прогнозам, в декабре цена на натуральный газ в Болгарии упадет ниже отметки в €46. ”Правительство сделало всё возможное для того, чтобы решить ценовую проблему и предотвратить катастрофическое подорожание газа для потребителей”, - заявил министр социальной политики Болгарии Глеб Донев.

Болгарский эксперт по энергетике Христо Казанджиев убежден: ”Долгосрочная цель - подписать новый контракт с ”Газпромом” в следующем году, когда начнутся переговоры по этом поводу. Российская компания в курсе, что у Болгарии практически нет других поставщиков. Страна в основном зависит от России и Азербайджана. Так что ”Газпром” правильно рассчитал. Снижение цены - пиар-ход накануне выборов”.

Болгарские власти, в свою очередь, инициировали расследование в отношении российской нефтяной компании ”ЛУКОЙЛ Болгария” из-за нарушения правил конкуренции на топливном рынке страны. Проверка была начата в связи с жалобой другого европейского производителя-лидера - OMV Bulgaria. В интервью Болгарскому национальному радио представитель компании OMV напомнил: ”Мы поддерживаем исполнение закона о конкуренции, который является важной составляющей честной бизнес среды”.

Два года назад правительство Бойко Борисова предложило создать государственную нефтяную компанию с целью получить долю в нефтяном секторе и продавать заправочные станции через собственную сеть. Идея так и не была реализована, несмотря на десятки миллионов долларов, которые были потрачены, и изменения, внесенные в закон. Как бы то ни было основная проблема по-прежнему не решена.

”ЛУКОЙЛ” владеет практически всеми мощностями по хранению жидкого топлива в стране. ”ЛУКОЙЛ Болгария” контролирует самый большой НПЗ на Балканах, находящийся неподалеку от черноморского города Бургас. Комиссия по защите конкуренции проводит проверки в отношении нарушений на топливном рынке, но еще ни разу не сообщала о проблеме.