Депутаты продолжают сдавать мандаты в Грузии

Еще два депутата парламента Грузии намерены вслед за лидером партии "Лело" Мамукой Хазарадзе отказаться от мандатов. Об этом пишут СМИ.

Один из "отказчиков" - лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Гирчи Джапаридзе - заявил, что напишет заявление в ближайшие дни в связи с нелегитимностью правительства, которое, по его словам, на самом деле проиграло на двух последних выборах.

Кроме него, сдает мандат представитель партии "Единое национальное движение" Нонна Мамулашвили, которая призвала других оппозиционеров последовать примеру Хазарадзе.

"Я очень скоро обращусь к парламенту и уйду. Я еще никого в партии не видела, встретимся, думаю, что мы договоримся. Завтра мне нужно будет поговорить с западными партнерами, когда вернусь, подам заявку. Это решение не будет пересмотрено", - цитирует Мамулашвили Sputnik Грузия.