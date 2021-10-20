На Кубани "проснулся" грязевой вулкан

В кубанской станице Варениковской рядом с Крымском "проснулся" крупнейший грязевой вулкан Шуго, - написал в Instagram Российского экологического общества краснодарский эколог Тимур Татьянченко.

Также специалист выложил кадры извержения, на которых видно, как горячая грязь вылетает из жерла на несколько метров вверх. Масштаб и активность, которые проявляет вулкан, небезопасны – его извержения считаются опасным геологическим процессом, написал эколог, передает портал Юга.ру.

Напомним, вулкан Шуго - крупнейший действующий грязевой вулкан Керченско-Таманской вулканической области и самая высокая точка Джигинско-Варениковской гряды (163 м), он отнесен к особо охраняемым территориям геологического цикла и состоит из нескольких кратеров, самый большой из которых в диаметре достигает 450–500 м.