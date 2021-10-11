В СКФО может заработать Институт Кавказа

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) следует создать Институт Кавказа, и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) готов стать его площадкой, - сообщила заведующая кафедрой истории России вуза, профессор, и. о. директора Гуманитарного института Марина Колесникова.

"Необходимо создавать Институт Кавказа. Мы готовы стать площадкой: и научной, и экспертной, у нас есть опыт создания учебников. …Конечно, эта работа должна осуществляться профессиональными историками с учетом мнения учителей, педагогов", - рассказала Колесникова на финальном очном этапе проекта "Школа Кавказоведения", открывшемся сегодня в Пятигорске, передает ТАСС.

Только объединенными усилиями можно написать пособия, монографии, книги, основанные на исторических источниках, следуя исторической правде, - добавила историк.

Помощник полномочного представителя президента России в СКФО Сергей Стариков предложил сначала обсудить идею создания такого института, а заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков сообщил, что Институт Кавказа можно создать между несколькими федеральными вузами.

"Идея отличная: институт может быть междисциплинарным, межведомственным, он может быть просто виртуальным по своей сути, но не по содержанию. Он может находиться между несколькими федеральными вузами, образовательными площадками, институтами РАН", - отметил Сериков, подчеркнув, что такой институт можно создать на базе нескольких ежегодных больших мероприятий.

"В этом направлении можно и нужно двигаться. СКФУ уже активно работает, создавая лаборатории, ЮФУ создают институты регионоведения. Я думаю, что два этих вуза могут стать площадкой для движения вперед", - добавил Антон Сериков.