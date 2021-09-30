На Ставрополье будут штрафовать за игнорирование QR-регистрации

Штрафы за игнорирование порядка регистрации по QR-коду в общественных местах введут на Ставрополье, говорится в документе, подписанном губернатором Владимиром Владимировым.

"Сегодня буквально подписал распоряжение о необходимости введения штрафных санкций на неиспользование предусмотренных QR-кодов, мы эту практику в Ставропольском крае точно будем вводить, потому что это очень важно", - сказал он во время прямой линии с жителями региона. По его словам, для безопасности необходима профилактика.

Ранее сообщалось, что круглосуточный порядок регистрации по QR-коду начал действовать в организациях общественного питания Ставрополья в январе 2021 года, затем к системе регистрации присоединились театры, музеи и другие учреждения, напоминает ТАСС.