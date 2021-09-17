ШОС одобрила вступление Ирана

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе подписали документ, предполагающий начало приема Ирана в организацию. Об этом было объявлено сегодня в ходе саммита.

"О начале процедуры приема Исламской республики Иран в члены ШОС", - говорится в названии документа.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите, заявил, что Россия поддерживает вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

"Россия всегда выступала за полноформатное участие Ирана в работе ШОС, поскольку эта страна играет важную роль в евразийском регионе и уже давно плодотворно сотрудничает с ШОС. Вступление Ирана в организацию будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета ШОС", - приводит слова российского лидера РИА Новости.

Подписание документа прокомментировали в МИД Ирана. По словам главы ведомства Амира Абдоллахиана, Тегеран рад, что "документ о постоянном членстве Ирана в ШОС был одобрен лидерами организации в присутствии президента Ибрахима Раиси. "Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики", - сказал министр иностранных дел Ирана.