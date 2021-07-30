Рашид Исмаилов: Каспийские страны должны объединить усилия в рамках "зеленой дипломатии"

12 августа, в Международный день Каспийского моря, в Москве откроется II Каспийский экономический форум, где будут обсуждаться меры по адаптации экономик прикаспийских стран к новым реалиям. Речь пойдет о сотрудничестве в сферах транспорта, энергетики, низкоуглеродной экономики, науки, комфортной городской среды, межмуниципального взаимодействия, активизации туристических потоков. Одной из основных тем на форуме станет экологическая и климатическая проблематика. Об этом "Вестнику Кавказа" рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

- В повестку II Каспийского экономического форума войдут вопросы экологии и климата. По вашей оценке, какие вызовы стоят перед прикаспийскими странами в сфере экологии?

- Сейчас актуальны и экологические, и климатические проблемы, которые оказались глубоко интегрированы в экономические и политические процессы. Многие экологические и климатические инструменты сегодня используются как инструменты давления, барьеры для торговли. Во многом это не соответствует и нормам международного права, и нормам ВТО. В Европейском союзе принимается новое углеродное регулирование, что создает прецедент, который негативно может отразиться на экономическом взаимодействии нашей страны с ЕС. Мы видим, что экология и климат становятся темой, которую используют в чисто экономических интересах. И здесь есть риск скатиться в недобросовестную конкуренцию и барьеры, которые станут преградой для экономического развития и сотрудничества.

Каспийский бассейн, на мой взгляд, требует большего внимания с точки зрения экологии, обеспечения экологической безопасности как на шельфе, так и на прибрежных территориях. Речь идет о хозяйствующих субъектах, которые, к сожалению, не обеспечивают экологическую безопасность в своей работе, допускают сбросы вредных веществ в Каспий. Кроме того, реки, несущие больший объем воды в Каспийское море, тоже становятся фактором загрязнения. Сейчас мы решаем вопрос с очищением Волги, тратя на это огромные деньги в рамках нацпроекта "Экология". Надеемся, что в ближайшее время Волга станет чистой, соответственно, станет чище и Каспий.

Стоит обратить внимание и на проблему сохранения биоразнообразия. Здесь Российская Федерация является лидером. Например, 80% всех осетровых выпускает в Каспий именно Россия.

- Как работает рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря, подписанная в Тегеране еще в 2003 году?

- Она, на мой взгляд, спящая, неработающая. Этот документ требует конкретных инструментов, конкретных механизмов реализации. В Конвенции заложены правильные вещи, но они не работали, в частности из-за того, что в то время, когда документ был принят, у нас еще не было Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Однако даже после того как у нас появились границы и по дну, и по морю, мало что изменилось. Пока мы не можем организовать эффективную реализацию норм Тегеранской конвенции.

Но надежда есть. Совсем недавно генеральные прокуроры пяти прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Туркменистан, Иран и Казахстан) подписали Декларацию о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря. Это внушает оптимизм. Но нужны конкретные меры и механизмы. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов сказал, что в начале 2022 года уже на экспертном уровне соберутся специалисты, которые будут более конкретно разрабатывать механизмы, инструменты обеспечения экологической безопасности на Каспии.

- Как продвигается ваша идея "зеленой дипломатии"? Что вы подразумеваете под этим?

- Это мягкая сила, это то, что позволяет нам решать вопросы экологии, не опираясь на официальные позиции государств, дипломатические каналы. "Зеленая дипломатия" - это наши гуманитарные коридоры, по которым мы обеспечиваем и информацию, и коммуникации, и помощь друг другу на экспертном уровне.

Например, недавно я обратился в нефтяную компанию Азербайджана SOCAR с предложением, чтобы Российское экологическое общество приняло участие в экспертизе их проектов, чтобы мы могли выехать на их шельф, посмотреть, как они добывают углеводороды, верифицировать их экологическую безопасность. Соответственно мы готовы принимать у себя коллег из Казахстана, из Азербайджана, чтобы был обмен экспертами, и мы могли бы демонстрировать лучшие наработки. А нам есть что показывать. ЛУКОЙЛ, например, активно работает на шельфе Каспия, применяя метод нулевого сброса. Концепция нулевого сброса - прогрессивный метод, это высокая экологическая ответственность, но это не везде применяется. А этот подход нужно тиражировать в других странах.

- То есть, "зеленая дипломатия" противоположна подходу Евросоюза, пытающегося решить какие-то политические вопросы за счет экологии, которая на самом деле должна быть на первом месте?

- Совершенно верно. Экология превыше всего, потому что мы не можем разделить воздух, не можем разделить воду. Это одна экосистема. Соответственно и наши позиции должны быть объединены - то есть, мы должны совместными усилиями разрабатывать экологическую политику.