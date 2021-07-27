Ветер помог пожару в Самарканде уничтожить сразу пять домов

Накануне в Самарканде на улице Шохизинда почти одновременно горели пять домов.

"Все пять возгораний произошли 26 июля в 14.58. Сообщение о первом пожаре поступило в дежурную часть УЧС в 15.04. Горел дом по улице Шохизинда, 242", - уточнили в областном УЧС, передает местный телеканал STV.

Сильный ветер привел к быстрому распространению огня на соседние дома. В результате огонь охватил 200 кв м, пожар уничтожил крыши, бытовую технику, потолки в домах, пострадавших нет. На месте работали пять пожарных машин, специалисты локализовали огонь в 15.39 и полностью потушить в 17.00.