Горящий мусорный полигон окутал Актобе дымом

Пожар вспыхнул на мусорном полигоне в Актобе, борьбы с огнем заняла 12 часов, в это время сам горд был окутан густым дымом. Об этом проинформировали в городском ДЧС.

На место ЧП прибыли 23 пожарных, семь автоцистерн, бульдозер, погрузчик и пять КамАЗов.

В настоящее время возгорание ликвидировано, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на издание "Мой город".

Тем не менее в городе наблюдается завеса из дыма, часть районов оказались окутаны дымом, в воздухе стоял запах гари.