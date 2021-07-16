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Горящий мусорный полигон окутал Актобе дымом

Горящий мусорный полигон окутал Актобе дымом

Пожар вспыхнул на мусорном полигоне в Актобе, борьбы с огнем заняла 12 часов, в это время сам горд был окутан густым дымом. Об этом проинформировали в городском ДЧС.  

На место ЧП прибыли 23 пожарных, семь автоцистерн, бульдозер, погрузчик и пять КамАЗов.

В настоящее время возгорание ликвидировано, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на издание "Мой город".

Тем не менее в городе наблюдается завеса из дыма, часть районов оказались окутаны дымом, в воздухе стоял запах гари.

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Вестник Кавказа

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