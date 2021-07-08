США готовы поддержать вступление Узбекистана в ВТО

Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов совершил визит в США, где обсудил, в том числе, вопрос вступления республики к ВТО, пишет ИА "Дуне".

В ходе переговоров с офисом торгового представителя США были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также процесс подготовки к пятому заседанию рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО и содействие США в присвоении республике статуса развивающейся страны.

"Новая администрация Белого дома твердо привержена поддержке и развитию торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном путем реализации стратегических проектов с участием американских компаний и программ технического содействия", - заявил заместитель помощника министра торговли США Дэвид де Фалько.

Узбекистан два года назад передал в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию в статусе развивающейся страны.