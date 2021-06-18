Анатолий Аксаков рассказал, что ждет Госдуму восьмого созыва

Накануне Госдума закрыла весеннюю сессию и, таким образом, завершила работу седьмого созыва. В следующий раз, осенью, законотворческой деятельностью заниматься будет уже Госдума нового, восьмого созыва, состав которого будет определен на выборах 19 сентября. Указ о парламентских выборах уже подписал президент России Владимир Путин.

Чем понадобится заняться новому составу Госдумы в первую очередь? Об этом "Вестник Кавказа" побеседовал с главой думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Депутат фракции "Справедливой России" перечислил целый ряд известных уже сейчас законодательных задач, над решением которых будет работать восьмой созыв.

"Прежде всего надо отметить, что за ближайшие месяцы никуда не денутся вызовы, связанные с внешним давлением. Мы, конечно, надеемся, что прошедшая встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена послужит толчком к разрядке международной напряженности, но подход западных партнеров к России все еще не самый добросовестный: мы делаем шаг навстречу, а Запад принимает это как должное и дальше старается ограничить наши возможности в продвижении национальных интересов. Так что Госдума восьмого созыва точно будет по максимуму отвечать законодательно на внешнее давление", - в первую очередь подчеркнул он.

Часть вопросов, актуализировавшихся в этом году, потребуют законодательного оформления этой осенью. "Это вопросы, связанные с климатической повесткой, с финансированием зеленых проектов – они будут в центре внимания уже следующей Думы. Изменение климата и изменение регулирования во всем мире будут сказываться и на наших действиях. Цифровая повестка законотворчества будет развиваться, так как цифровизация всех наших процессов в самых разных сферах будет происходить очень активно", - ожидает Анатолий Аксаков.

При этом в самом центре внимания восьмого созыва Госдумы будет подъем уровня жизни российских граждан. "Это главное – выход на обеспечение жизни нашего народа на качественно новом уровне. Мы должны перестроить свою экономическую политику, исходя из этой задачи, чтобы качество жизни россиян соответствовало социальным стандартам. Социальные стандарты, в свою очередь, определяются стандартами здоровья, получения духовных и культурных благ, отдыха, транспорта. Мы должны будем определить, каков стандарт жизни человека, причем минимально он должен соответствовать нормальной жизнедеятельности человека, включая здоровый образ жизни, здоровое питание, здоровое получение услуг", - сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Исходя из этого стандарта, будет определено, каков справедливый доход россиянина. Это может быть и минимальный размер оплаты труда, но чтобы такой МРОТ удовлетворяла потребностям людей на уровне социальных стандартов. Возможности для решения этой задачи есть. Мы самая богатая с точки зрения материальных ресурсов страна, у нас запас для роста производительности труда просто огромный, нам надо ликвидировать пропуск между нынешним уровнем производительности труда и тем, который существует в ведущих странах мира. Также стоит более эффективно и более справедливо использовать бюджет, предоставлять адресную помощь нуждающимся. Над этими вопросами и будет работать новая Госдума", - заключил Анатолий Аксаков.