После продолжительной болезни ушел из жизни азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов, - сообщили в близком окружении артиста.

Мехман Мамедов родился 4 ноября 1974 года в городе-спутнике Баку Сумгайыте. Закончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Был вторым режиссером документальных и художественных фильмов, телефильмов и сериалов "Ağ rəngin musiqisi", "Həsən bəy Zərdabi", "Lal", "Oyun", " Aktrisa", "28 iyun", "Axırıncı yol", "Çağır məni", "Əbədi ezamiyyət", "Gizlənpaç", "Dəmir qazan", "Hoqqa", "2 mal", "Bir xalanın sirri", "De sən öl", "Əfsanə qayıdır", "Bombaltı", "Kəkliotu" и других.

В некоторых из них он сыграл в качестве актера. Также он принимал также участие в озвучивании картин "Qafqaz gürzəsi", "Trixie dözümü və qisası", "Eşqin aynası", "Yetim", "40-cı paraleldə - Postskriptum" и других фильмов.

Долгое время Мехман Мамедов страдал от онкологического заболевания.