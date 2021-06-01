Парламент Ингушетии обновится на 60-70%

Состав депутатов-единороссов в парламенте Ингушетии после выборов в сентябре обновится более чем наполовину, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Один из самых важных моментов - состав участвующих в выборах изменился. Достаточно много молодежи, от 60 до 70% состав депутатов изменится. Действительно, там много молодежи, есть люди, которые имеют опыт. Нельзя там с большим опытом людей и в политике, и с историей трудовой деятельности взять и исключать их", - приводит слова Калиматова "Интерфакс".

По словам главы республики, есть и люди, которые ранее работали на других государственных должностях в парламенте.

"У нас два новых кандидата в депутаты Госдумы, они набрали достаточно много голосов, чтобы в дальнейшем продолжать избирательную кампанию", - сказал глава региона.