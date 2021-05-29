Худаферинский погранично-таможенный пункт заработает на границе Азербайджана и Ирана

В скором времени на границе Азербайджана и Ирана откроется Худаферинский погранично-таможенный пункт, сообщил губернатор провинции Восточный Азербайджан Мухаммед Рза Пурмухаммеди.

Он уточнил, что для этого уже сделаны все необходимые шаги.

Губернатор подчеркнул, что вопрос работы таможни после освобождения азербайджанской границы в Худаферине был в центре внимания Баку и Тегерана.

Глава провинции отметил, что Худаферинский погранично-таможенный пункт поможет развитию ее экономики и товарооборота, передает Trend.