Разъяренный водитель специально задавил пешехода в Каскелене

Конфликт автомобилиста с пешеходом привел к трагедии в Алматинской области: водитель совершил умышленный наезд на оппонента. Пострадавший скончался до прибытия врачей.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ЧП произошло на одной из улиц Каскелена.

"Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам. Им оказался 61-летний местный житель, находившийся в алкогольном опьянении", - информирует пресс-служба ДП Алматинской области, уточняя, что подозреваемый задержан.

По факту проводится досудебное расследование, автомашина изъята, назначены экспертизы, передает Sputnik Грузия.