Казахстан планирует утроить товарооборот с Турцией

Сегодня в Анкару по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, - сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Тлеуберди был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которому глава казахстанского МИД передал приглашение на неформальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет 31 марта этого года в городе Туркестане, от первого президента страны Елбасы Нурсултана Назарбаева. Главе Турции также было передано личное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, - передает Sputnik Казахстан.

Стороны особо отметили успешное взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах - несмотря на пандемию коронавируса, двусторонний товарооборот превысил $3 млрд, и власти двух стран намерены довести его до $10 млрд.

Напомним, в следующем году Казахстан и Турция будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, за годы которых двустороннее сотрудничество между странами достигло уровня стратегического партнерства.