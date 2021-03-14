Жители Сочи выберут новый облик набережной реки Хоста

В скором времени набережная реки Хоста и парк "Приреченский" в Сочи обретут новый облик – они будут благоустроены под требования прогулочной зоны, облюбованной жителями и гостями курорта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонт лестницы, ведущей к реке, как и ремонт самой набережной по обоим берегам Хосты, будет выполнен до конца апреля – такую задачу после обхода Хостинского района поставил глава города Алексей Копайгородский.

"Обязательно покажите эскизный проект жителям, согласуйте с ними изменения. Здесь должны появиться детские площадки, парковая мебель, наружное освещение. Нужно обеспечить сквозной проход по набережной до самого моря", - цитирует Копайгородского "АиФ-Юг".

Планируется, что в ходе ремонта будет обновлена брусчатка, ограждение вдоль реки, заменено уличное освещение и установлена система видеонаблюдения. Кроме того, на протяжении всей набережной будет установлено несколько игровых и воркаут-площадок, пройдет комплексное озеленение территории.

Как показало общественное обсуждение проекта благоустройства общественных пространств, прошедшее в феврале, больше всего хостинцы ждут ремонта парка "Приреченский", который существовал еще в советские годы.