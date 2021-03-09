В Шемахе и Гейгеле созданы системы об оповещении опасных погодных явлений

Азербайджан создаёт систему заблаговременного оповещения об опасных погодных явлениях в рамках адаптации к последствиям глобального изменения климата.

Подписав Парижское Соглашение и взяв на себя обязательства по уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов на 35 процентов до 2030 года, страна вносит вклад решение проблемы изменения климата.

Указанное Соглашение, в то же время охватывает и вопросы, связанные с адаптацией стран к последствиям климатических изменений. В Сендайской рамочной программе, также отмечается необходимость улучшения ситуации до 2030 года по созданию систем заблаговременных предупреждений об опасных погодных явлениях.

В рамках государственных инвестиционных программ Министерством Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана были закуплены первые два Доплер радара американской фирмы «BARON», являющейся мировым лидером по разработке средств радиолокационных наблюдений за атмосферными процессами "Последнего поколения".

Как сообщили "Вестнику Кавказа" из Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, установленные в Шемахинском и Гёйгёльском районах радары 9 марта 2021 года были сданы в эксплуатацию.

На мероприятии проведенном по этому случаю приняли участие посол США Эрл Лиценбергер, посол Казахстана мистер Сержан Абдыкаримов, резидент-координатор ООН Гулам Исакзаи, резидент-представитель Программы Развития ООН Алессандро Фракассетти, заместитель Главы делегации Евросоюза в Азербайджане Золтан Сзалаи, а так же министр Экологии и Природных Ресурсов Мухтар Бабаев.

В преддверии 26-ой Конференции Сторон по Изменению Климата Азербайджан подтверждает свою приверженность принципам конвенции.

Следует отметить, что в рамках модернизации гидрометеорологической службы, только за последние два года были внедрены 25 гидрологических, 4 морских и пять автоматизированных станций по мониторингу качества воздуха. Что позволит поднять гидрометобеспечение качественно новый качественный уровень, снизив уязвимость к последствиям изменения климата.