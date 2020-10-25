Греф рассказал, когда восстановится российская экономика

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", что полное восстановление экономики России произойдет только в 2022 году.

"Полное восстановление экономики - 2022 год, 2021 год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом", - отметил он.

По словам банкира, скорее всего, полностью вернуться к "докоронавирусной" жизни не получится. "Когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя - это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал", - поведал глава Сбербанка.

В пятницу, 23 октября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России ждет возвращения российской экономики на докризисный уровень в первой половине 2022 года.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 42,6 млн, из них более 1,1 млн человек скончались. В России выявлены 1 513 877 случаев заражения.