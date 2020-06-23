Ученые считают, что высадка новых деревьев может навредить экологии

В журнале Nature Sustainability опубликован анализ, согласно которому, глобальные компании по высадке деревьев могут принести не пользу, а вред окружающему миру.

Известно, что леса играют огромную роль в естественном поглощении углерода, а также в поддержании биоразнообразия. Высадка деревьев на деградированных землях имеет недостатки: чаще всего высаживают монокультурные плантации или ограниченный набор деревьев, такие высадки не помогут восстановить леса, пишет «Популярная механика».

Кроме того, часто такие посадки заменяют естественные уникальные экосистемы - леса, луга, саванны.

В некоторых странах люди вырубают естественные зеленые зоны нарочно, чтобы засадить их более «выгодными» деревьями и кустарниками - на озеленение выплачиваются субсидии.

Ученые отмечают, что энтузиазм с которым люди взялись озеленять планету мешает лесам восстанавливаться самостоятельно.