Ученые считают, что высадка новых деревьев может навредить экологии
В журнале Nature Sustainability опубликован анализ, согласно которому, глобальные компании по высадке деревьев могут принести не пользу, а вред окружающему миру.
Известно, что леса играют огромную роль в естественном поглощении углерода, а также в поддержании биоразнообразия. Высадка деревьев на деградированных землях имеет недостатки: чаще всего высаживают монокультурные плантации или ограниченный набор деревьев, такие высадки не помогут восстановить леса, пишет «Популярная механика».
Кроме того, часто такие посадки заменяют естественные уникальные экосистемы - леса, луга, саванны.
В некоторых странах люди вырубают естественные зеленые зоны нарочно, чтобы засадить их более «выгодными» деревьями и кустарниками - на озеленение выплачиваются субсидии.
Ученые отмечают, что энтузиазм с которым люди взялись озеленять планету мешает лесам восстанавливаться самостоятельно.
Вестник Кавказа
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